Fallout 76 : Bethesda partage des données clients confidentielles par accident

Un bug corrigé, selon Bethesda

Kotaku rapporte une anomalie sur l'espace réservé au support client du site Bethesda. Après avoir ouvert un ticket de support, notamment pour récupérer le sac en tissu initialement prévu dans l'édition collector du jeu, certains joueurs se sont vus ouvrir l'accès audeet ont pu ainsi consulter les noms, adresses et numéros de téléphone de tous les plaignants.Selon l'éditeur américain, le dysfonctionnement a été corrigé depuis. Mais on ignore combien de personnes ont pu avoir accès aux informations personnelles des autres joueurs lésés. Il faut dire que l'anomalie est apparue à un moment particulièrement tendu pour Bethesda, quipour échanger le sac en nylon reçu contre un sac en tissu initialement promis.Ce sont donc potentiellement des milliers de joueurs qui ont pu avoir momentanément accès à des données qui ne leur étaient pas destinées. D'autant que sur certains tickets figurait une copie de la facture d'achat de l'édition collector de Fallout 76, et doncUn nouveau charbon ardent au sommet d'une pile qui, depuis le 14 novembre dernier et la sortie du nouveau jeu de Bethesda , ne fait que grandir. «», conclut le journaliste de Kotaku.