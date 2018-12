Epic Games va lancer un SDK pour transférer son profil d’une plateforme à une autre

Epic veut mettre à profit le succès du modèle Fortnite

Aujourd'hui,est accessible àet disponible sur: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Android, iOS et Mac. Avec l'arrivée de sa propre plateforme de téléchargement à la rétribution record pour les développeurs,est en train de mettre en place tout un environnement propice à entraîner sa réussite. Voilà pourquoi l'équipe du studio américain a annoncé la mise à disposition d'un, déployé par phases successives à partir de 2019.Le SDK (Sotfware Development Kit ou kit de développement) d'Epic Games donnera la possibilité aux développeurs de jeux d'intégrer. Dans les faits, ils pourront ainsi rendre leurs jeux accessibles sur plusieurs sessions et périphériques, et permettrontci-évoquées, dans la mesure évidemment où chaque plateforme le permet.Epic prend, à juste titre,, un jeu depuis lequel vous pouvez jouer sur votre PC, puis basculer sans que cela ne change quoi que ce soit sur votre console en retrouvant vos mêmes amis, en suivant votre progression, en conservant vos différents équipements et skins.Le studio US veut démocratiser et faciliter cette pratique, qui fonctionnera par ailleurs avec tous les moteurs de jeu (Unreal Engine, Unity...) et supportera de nombreuses méthodes de connexion comme Facebook, Google, Xbox Live, Nintendo, PSN, Epic et Twitch.