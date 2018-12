La Chine met en place un comité d'éthique pour lutter contre la dépendance au jeu vidéo

20 jeux examinés, déjà 9 refusés

Les éditeurs dans la tourmente

Lessont pris très au sérieux en. Le pays a annoncé , le 7 décembre dernier, la création d'unbasé sur un code de déontologie censé «», pour proposer aux joueurs des produits «». Plus simplement, ce comité va s'attaquer àen question, aux problèmes de sexe, de violence et à la myopie. Pas sûr que les joueurs et les développeurs apprécient.Basé à Pékin,réunit des experts, des universitaires spécialistes des jeux en ligne, ainsi que des chercheurs de services de l'État et des institutions issues du secteur et des médias.Le comité a déjà examiné. Au total, et après une «», il en aet exigé des modifications pour les 11 restants, qui ne sont pas donc pas certains non plus de pouvoir être proposés au public chinois un jour.Pour les éditeurs, la situation se complique forcément. En Chine, ils doivent souvent attendre de longs mois avant d'obtenir les autorisations nécessaires. Désormais, ils vont devoir affronter non plus un, mais, qui influeront directement sur le contenu des titres.Le marché croissant du jeu en ligne chinois a atteint(soit 29,83 milliards d'euros) en 2017, selon les chiffres rendus publics par l'Administration du cyberespace de Chine.