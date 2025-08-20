Le malware repose sur un canal de communication interne utilisé par les programmes pour échanger des données sur la même machine, sans passer par Internet, couplé à une interface réseau locale pour centraliser les échanges. Une fois le payload exécuté, il agit comme une porte dérobée capable de charger des modules additionnels selon les besoins des attaquants. Certains servent à manipuler ou extraire des fichiers, d’autres à exécuter du code malveillant directement en mémoire, à contourner les antivirus en désactivant les protections de Windows (notamment AMSI, censé détecter les scripts suspects), ou encore à voler les identifiants de connexion en copiant le contenu de LSASS, processus critique contenant en mémoire les identifiants utilisés pour l’authentification dans Windows.