Epic va suspendre la publication de mise à jour avec les gros tournois de Fortnite

Un équilibre délicat entre professionnels et casual gamers

Epic Games communique sur sa volonté de conserver les joueurs professionnels

Malgré son énorme succès, Fortnite est encore un jeu frustrant sur la scène de l'eSport, en particulier parce que l'éditeur. Une habitude qui a le don d'agacer les participants et les professionnels.Le dernier exemple en date est l'arrivée d'Infinity Blade au mois de décembre, un ajout très amusant pour le grand public mais qui n'a pas reçu un aussi bon accueil lors des tournois.Beaucoup de joueurs professionnels ne sont pas en phase avec la manière de faire d'Epic Games. De son côté, l'éditeur a choisi ce mode de fonctionnement afin de garder les sphères compétitives et occasionnelles du jeu liées dans le but de rendre Fortnite intéressant auprès des casual gamers. OpTic Crimsix, joueur professionnel de Call of Duty, avait ainsi déclaré que Fortnite n'était pas un jeu pensé pour l'eSport : «».Dans un communiqué, l'éditeur du jeu a déclaré que l'année 2018 avait été «» et qu'il y aurait désormais» a déclaré Epic Games.Le prochain tournoi, l'Open d'Australie qui aura lieu du 26 au 27 janvier, sera donc joué avec les modes principaux de Battle Royale.