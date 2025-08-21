Protégez vos appareils sans vous ruiner : les meilleurs antivirus du moment affichent des réductions inédites pour la rentrée 2025.
La rentrée est souvent synonyme de nouveaux appareils, de nouvelles habitudes numériques et… de nouvelles menaces en ligne. Pour sécuriser ses données personnelles et naviguer en toute tranquillité, un antivirus reste un allié indispensable. Bonne nouvelle : Bitdefender, Norton et Intego proposent actuellement des offres exceptionnelles, avec des prix divisés par deux, voire plus. Voici notre sélection des meilleurs plans antivirus pour bien démarrer l’année sans compromis sur la sécurité.
🛡️ Les meilleurs bons plans antivirus pour la rentrée
- Bitdefender Total Security à 39,99 € au lieu de 94,99 €
- Norton AntiVirus Plus à 19,99 € au lieu de 39,99 €
- Intego Mac Internet Security à 19,99 € la 1ʳᵉ année au lieu de 49,99 €
Bitdefender, le coup de cœur de la rédaction
Après de nombreux tests, Bitdefender Total Security s’impose comme notre choix numéro 1 pour la rentrée 2025. Sa force réside dans sa discrétion et son efficacité. L’antivirus fonctionne en arrière-plan sans ralentir les performances, tout en offrant une couverture extrêmement large.
Ses points forts :
- Une protection multicouche contre les ransomwares et menaces avancées
- Une protection bancaire dédiée aux achats et transactions en ligne
- Un VPN intégré pour une navigation anonyme
- Un contrôle parental complet pour protéger toute la famille
- Une compatibilité multiplateforme (Windows, macOS, Android, iOS)
Ce qui impressionne le plus, c’est la simplicité d’utilisation. L’interface est claire et accessible, même pour les non-initiés, et les réglages avancés permettent aux utilisateurs exigeants d’affiner la protection selon leurs besoins.
Proposé à seulement 39,99 € au lieu de 94,99 €, Bitdefender Total Security offre un rapport qualité-prix exceptionnel. C’est la garantie de naviguer sereinement en 2025, sans compromis entre performance, sécurité et confort d’utilisation.
- moodEssai 30 jours
- devices3 à 10 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Bitdefender continue sur la lancée des versions précédentes avec une efficacité toujours à toute épreuve. Pour détecter et bloquer tout type de menace provenant d'Internet, la suite fait un sans faute. Aucun faux positif n'est à signaler, et elle n'a pas d'impact significatif sur les performances de Windows. Le logiciel protège votre ordinateur sans faille, donc. La suite de Bitdefender est aussi disponible sur macOS, IOS et Android.
- Excellent rapport fonctionnalités/prix de l'abonnement
- Efficacité sans faille du service
- Impact léger sur les performances
- Très simple à administrer depuis la console web
- Une interface un peu trop grand public
Pourquoi est-il nécessaire d'utiliser un antivirus en 2025 ?
En 2025, les cybermenaces n’ont jamais été aussi sophistiquées. Ransomwares, phishing, malwares bancaires et espionnage en ligne ciblent aussi bien les particuliers que les entreprises. Avec la généralisation du télétravail et des objets connectés, la surface d’attaque s’est élargie, exposant encore plus d’utilisateurs à des risques de piratage. Un antivirus moderne n’est donc plus seulement une barrière contre les virus traditionnels, mais une suite complète de cybersécurité.
La plupart des solutions actuelles intègrent :
- Une protection en temps réel contre les nouvelles menaces
- Un pare-feu intelligent
- Des modules de protection bancaire pour sécuriser vos paiements en ligne
- Un VPN intégré pour protéger votre anonymat
- Des outils de contrôle parental pour protéger toute la famille
Investir dans un antivirus en 2025, ce n’est pas seulement se prémunir contre les attaques, c’est aussi préserver ses données personnelles, son identité et ses finances. Avec les offres de rentrée actuelles, il serait dommage de s’en priver.
Protéger son Mac, un réflexe à ne pas négliger !
Longtemps réputés “invulnérables”, les Mac d’Apple ne sont plus à l’abri des menaces numériques. Leur popularité croissante en a fait une cible de choix pour les cybercriminels. Aujourd’hui, les malwares spécifiques à macOS se multiplient, allant du simple adware envahissant jusqu’aux chevaux de Troie sophistiqués.
- moodVersion gratuite limitée
- devices1 à 5 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Un antivirus adapté à macOS, comme Intego Mac Internet Security, offre une protection optimisée pour l’écosystème Apple :
- Détection proactive des malwares conçus pour Mac
- Protection contre le phishing (de plus en plus fréquent)
- Pare-feu intelligent pour bloquer les connexions non autorisées
- Mises à jour régulières pour anticiper les nouvelles menaces
En réalité, protéger son Mac en 2025 est tout aussi important que protéger un PC sous Windows. Ne pas s’équiper, c’est prendre le risque de voir ses données compromises, surtout avec l’usage intensif du cloud et des comptes iCloud. Avec des solutions accessibles dès 19,99 € la première année, il n’y a plus d’excuse pour laisser ses appareils Apple sans protection.
Comment bien choisir son antivirus ?
Face à la diversité des offres, il est essentiel d’identifier ses priorités avant de choisir un antivirus.
Pour les utilisateurs classiques : un antivirus simple et léger comme Norton AntiVirus Plus peut suffire. Il protège efficacement contre les menaces les plus courantes et reste abordable.
Pour les familles : une suite complète comme Bitdefender Total Security est idéale. Elle couvre plusieurs appareils (Windows, macOS, Android, iOS) et propose des contrôles parentaux avancés.
Pour les utilisateurs Mac : Intego reste une référence. Pensé exclusivement pour macOS, il combine performance et simplicité.
Pour les grands voyageurs ou télétravailleurs : privilégiez une solution intégrant un VPN afin de sécuriser vos connexions sur les réseaux Wi-Fi publics.
Le bon choix dépend donc de vos usages. Mais grâce aux réductions actuelles, il est possible de s’équiper d’une suite premium pour le prix d’un antivirus basique.