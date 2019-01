L'UE lance un programme de Bug Bounty pour améliorer la sécurité des outils open source

Jusqu'à 90 000 euros le bug

Renforcer la sécurité de l'open source

C'est Julia Reda, députée européenne allemande du Parti Pirate, qui a annoncé le lancement de ce dispositif. Le Parti Pirate, présent dans plusieurs pays, a notamment pour objectif de défendre les libertés individuelles et d'œuvrer pour une plus grande transparence des institutions.D'après les informations communiquées sur le site de la députée , l'va donc lancer, en ce début d'année, une. Son principe : encourager les amateurs de cybersécurité, professionnels comme particuliers, à partir à la chasse aux bugs, pour pouvoir les corriger avant qu'ils ne soient exploités par des individus mal intentionnés. Avec, à la clé, une récompense financière, qui varie en fonction de la sévérité de la vulnérabilité découverte.En l'occurrence, les traqueurs de failles de sécurité aurontà analyser en profondeur dont Filezilla, VLC Media Player, 7-zip, PuTTY, Notepad++. Et le jeu en vaut la chandelle : outre l'estime des institutions européennes (qui n'a pas de prix), les primes récompensant la découverte de bugs vont, selon le programme concerné (PuTTY étant celui qui rapporte le plus).Ce programme de bug bounty est un prolongement du). Ce dernier a été lancé en 2014, à la suite de la découverte de, dont OpenSSL. Or, les institutions européennes ont recours à de nombreux logiciels libres dans le cadre de leur activité. L'UE a alors lancé un audit de sécurité concernant ces outils, qui a donc abouti cette année à la recherche crowdsourcée de failles, dont la résolution servira également à une meilleure protection des particuliers.Le coup d'envoi officiel des premiers bug bounties sera donné le 7 janvier 2019. À partir de là, si vous souhaitez chasser les bugs (et les primes), vous aurez plusieurs mois pour vous y consacrer. Les dates de clôture des programmes dépendent en effet des logiciels, mais les premiers prendront fin au 15 août 2019.