Des hackers arrivent à détourner le système de double authentification de Google

Un système bien plus évolué que du phishing classique

S'il n'est pas encore totalement répandu, il est de plus en plus courant de rencontrer le système de, ou 2FA en abrégé, qui offre une sécurisation renforcée dès lors que nous nous connectons depuis un autre appareil. En plus d'un mot de passe, le système implique que la société qui possède le site vous envoie, sur votre mobile, un code à saisir, pour prouver que vous êtes bien l'auteur de la démarche et ainsi empêcher un éventuel pirate d'aller au-delà de l'accès au premier facteur (le mot de passe). Pourtant, un révèle que des hackers sont parvenus à se jouer du mécanismeLe rapport d'Amnesty International détaille la manière dont les pirates ont agi pour contourner le système de craquage, bien plus élaboré qu'un phishing classique. Ils ont d'abord envoyé des alertes de sécurité assez convaincantes, par mail, pour. Ensuite, ils ont demandé à l'utilisateur de s'enregistrer via un code d'authentification à deux facteurs. Après qu'ils aient reçu le code, les pirates ont envoyé à la cible un formulaire pour procéder au changement de son mot de passe. Ainsi, ils ont pu, avant l'expiration du code, le taper dans la page de connexion des boites Gmail et Yahoo, et y accéder.Les pirates ont ciblé, essentiellement des journalistes et activistes du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, en 2017 et 2018. Les attaquants pourraient provenir de pays du golfe Persique et visaient, selon Amnesty international, des dissidents issus des Émirats arabes unis.