Play Store : Google va examiner de plus près les apps utilisant la géolocalisation en arrière-plan

Une fonction réellement nécessaire pour l'application ?

Est-ce que l'accès à la fonction apporte une valeur claire à l'utilisateur ?



Les utilisateurs s'attendent-ils à voir l'application accéder à leurs données de localisation en arrière-plan ?



Cet élément est-il important pour l'objectif premier de l'application ?



Serait-il possible de fournir la même expérience sans la géolocalisation ?

Menace d'une suppression du Play Store

Source : Engadget

En téléchargeant une application, vous avez certainement remarqué la liste, plus ou moins longue, des autorisations demandées. Et parfois, vous pouvez vous demander si ces prérequis sont tous absolument nécessaires... Google se pose la même question, en particulier au sujet des données de géolocalisation.En effet, comme annoncé sur son blog à destination des développeurs Android , l'entreprise va prochainement renforcer ses contrôles à l'entrée du Play Store. Dans son viseur : les applications demandant un accès aux données de géolocalisation en arrière-plan. Son idée n'est bien sûr pas de les interdire, mais de vérifier si cette requête est véritablement justifiée.Pour déterminer si une telle demande est vraiment nécessaire, Google va notamment étudier les éléments suivants :À l'issue de cet examen, l'entreprise décidera d'accorder, ou non, son approbation à l'éditeur. Un sésame qui deviendra indispensable à une mise en ligne sur le Play Store.Car si le changement s'annonce progressif, il n'en sera pas moins radical à terme. À compter d'avril, Google commencera par mettre à jour ses conditions dans son magasin d'applications. Puis à partir de mai, les développeurs pourront demander des retours, pour savoir si leur utilisation est conforme à la nouvelle politique.Ensuite, le jalon majeur interviendra cet été. À partir du 3 août 2020, toute nouvelle application souhaitant rejoindre Google Play devra avoir été préalablement examinée et approuvée. Enfin, dès le 2 novembre prochain, les applications déjà en ligne ne répondant pas aux nouvelles exigences commenceront à être supprimées du Play Store.La firme souhaite donc prendre des mesures plus strictes pour préserver la vie privée des propriétaires de smartphones Android. Reste à voir si sa vision de ce qui est « nécessaire » correspond à celle de ses utilisateurs.