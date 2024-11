Le Play Store conserve les fichiers des applications téléchargées dans un répertoire temporaire avant leur installation, qui sont supprimés une fois que l'application est installée ou que le téléchargement est annulé. Ces fichiers temporaires seront dorénavant conservés dans le second cas pour le fonctionnement de Smart Resume.

Les fichiers seraient conservés jusqu'à 24 heures après l'annulation du téléchargement d'une application. Smart Resume ne fonctionnerait que pour les applications d'une taille maximale de 2 Go et nécessiterait au moins 5 Go de stockage libre.

Récemment, le Play Store a pris en charge le téléchargement simultané de deux applications, puis la possibilité de mettre à jour ses applications en simultané. Nous attendons aussi une fonction avec Gemini qui nous aidera à trouver la bonne application en posant une question depuis le Play Store même.