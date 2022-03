Android 12 : impatient d'utiliser vos applications ? Cette nouvelle fonctionnalité devrait vous plaire

Ce service proposé par Google laisse donc la possibilité aux utilisatrices et aux utilisateurs d’appareils fonctionnant sous Android 12 de télécharger un jeu en arrière-plan et de commencer à jouer directement, afin d’éviter de patienter trop longtemps. Une fonctionnalité s’inspirant directement d’un modèle déjà existant sur PC et consoles depuis quelques années. De toute évidence, les jeux mobiles n’étant pas aussi gourmands qu'ils ne le sont sur consoles, cette option n’est probablement pas aussi attrayante qu'elle ne peut l'être ailleurs. En revanche, pour celles et ceux qui espèrent gagner ne serait-ce que quelques minutes, il s’agit là d’une fonctionnalité somme toute bienvenue.