Jeux Android sur PC : Google Play Games arrive sur Windows

Google vient en effet d’ouvrir l’inscription à la bêta de Google Play Services pour découvrir en avant-première comment ses premiers jeux pour Windows tourneront sur PC. Toutefois, cette phase de test n’est réservée qu’aux joueuses et joueurs résidant dans une poignée d'endroits en Asie : Hong Kong, Taïwan et la Corée du Sud. Rassurez-vous, d’autres régions seront concernées prochainement, assure Hiroshi Lockheimer, le patron d’Android, sur ses réseaux sociaux. Il est d’ores et déjà possible de s’inscrire sur la page officielle afin d’être notifié dès que la bêta sera disponible en France. Sans préciser son calendrier, Google indique toutefois que les membres du programme seront les premiers à bénéficier de la version stable lors de son lancement.