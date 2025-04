Google Play Store propose une bibliothèque familiale dans laquelle il est possible de partager des apps, mais aussi des jeux, des livres, des films, etc. Pour activer cette fonction, cliquez à nouveau sur votre photo de profil (en haut à droite de l'écran). Allez dans « Paramètres » > « Famille ». Ici, appuyez sur « Créer une bibliothèque familiale » et suivez les instructions à l'écran.