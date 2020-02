Google dépublie une fois de plus l'application ToTok, considérée comme outil d'espionnage

© Totok

Les Émirats Arabes Unis derrière ToTok ?

Source : The Verge

Après un retour discret en janvier , ToTok a une nouvelle fois été retirée du Play Store par Google.En moins de trois mois, Google a banni deux fois ToTok du Play Store . La raison ? Selon les autorités américaines, et derrière son apparent service de chat, ToTok serait utilisé par les Émirats Arabes Unis comme outil d'espionnage Cette fois, si Google a confirmé qu'il était bien derrière la décision du bannissement de l'application, le géant du numérique n'a pas justifié sa décision.Avant son premier retrait en décembre, ToTok faisait un carton au Moyen Orient et aux États-Unis. C'était sans compter sur une enquête du New York Times , révélant le rôle supposé des services de renseignements des Emirats Arabes Unis dans l'utilisation des données des utilisateurs.De son côté, ToTok a nié ces accusations, affirmant respecter et protéger la vie privée de ses utilisateurs... Et soulignant que ces derniers étaient libres de choisir «».