Une fois codée, il a donné le nom de « Préfixe bloqueur » à son application, que l'on peut télécharger sur Google Play. Et le nom n'est pas anodin. C'est même la force et la particularité de l'outil de Ryan. Elle exploite l'attribution de préfixes dédiés aux sociétés de démarchage téléphonique. « Préfixe bloqueur » ne se contente pas de signaler les appels suspects, elle les bloque directement et empêche le téléphone de sonner.

Mais Ryan va plus loin en permettant aux utilisateurs de gérer eux-mêmes les numéros à bloquer. Disponible gratuitement, l'application compte déjà 7 000 téléchargements, d'abord à Rouen puis dans toute la France.

Mais le jeune développeur ne s'en laisse pas conter et garde la tête froide. Il sait que les démarcheurs ont une ligne de code d'avance pour détourner son application. « Certaines sociétés utilisent désormais des 06 et des 07 pour passer entre les mailles du filet », observe-t-il, lucide.

En attendant, il travaille déjà sur de nouveaux projets, notamment un bloqueur de SMS frauduleux et un jeu vidéo de pirates inspiré de Donjons et Dragons. Et si pour l'instant la boucherie reste sa « passion première », il n'exclut pas de troquer définitivement son tablier contre un clavier si une opportunité se présente.

Après tout, à l'heure où les jeunes ne se contentent plus d'un seul métier à vie et optent pour le slashing, on peut aisément penser que boucher/codeur sur un CV est vraiment une bonne idée.