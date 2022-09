Top 5 des applications à découvrir ce week-end

YouTube Vanced est une version modifiée de l'application de la célèbre plateforme de visionnage de vidéos en ligne. Grâce à cette application, de nouvelles fonctionnalités sont apportées, pour le plus grand confort de l'utilisateur. Principalement, on note un mode sombre mieux pensé et plus agréable à utiliser ainsi que l'intégration d'un bloqueur de publicité.

Sur un second plan, il devient possible de personnaliser de manière avancée l'expérience de streaming en forçant une certaine résolution ou encore en choisissant le nombre d'images par seconde par défaut. Pour les utilisateurs les moins à l'aise, des configurations tierces préréglées et personnalisées peuvent se greffer à YouTube Vanced.