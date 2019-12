L'app ToTok dépubliée du Play Store, voici pourquoi vous devriez la retirer de votre smartphone

© Pixabay

ToTok, l'application qu'on ne trouve plus nul part... mais que vous avez peut-être encore sur votre smartphone

Les développeurs de ToTok évoquent une suppression due uniquement à "des problèmes techniques"

Source : Android Police

La semaine dernière ToTok subissait les foudres des autorités américaines en étant ouvertement désignée comme une application d'espionnage au bénéfice du gouvernement des Emirats Arabes Unis.D'après des chercheurs en sécurité, l'application de messagerie instantanée, semblable à Whastapp, collecterait en effet une quantité massive de données personnelles (conversations, historique de géolocalisation, contacts, rendez-vous, enregistrements sonores et photos) de ses utilisateurs et les transmettrait à DarkMatter, une agence de renseignement et de piratage informatique basée à Abou Dabi. Cette agence, liée à la Breej Holding, les développeurs de ToTok, est actuellement visée par une enquête du FBI.Un faisceau de présomption suffisamment solide pour faire réagir de concert Apple et Google. Les deux géants californiens ont ainsi retiré, ce vendredi, l'application de leurs plateformes de téléchargements respectives. ToTok est dès lors impossible à télécharger depuis les deux principaux stores d'applications du marché, mais l'application reste active.Les utilisateurs qui avaient installé la messagerie sur leurs smartphones avant sa suppression des marchés d'applications d'Apple et Google peuvent donc continuer à l'utiliser normalement... même si la chose semble en l'état vivement déconseillée. A noter que la suppression de l'AppStore et du Play Store implique également l'absence de nouvelles mises à jour pour ToTok, tout du moins par les canaux traditionnels.Dans un communiqué publié ce 23 décembre, les développeurs de ToTok indiquent avoir pris connaissance des accusations portées par les autorités américaines mais ne les contredisent pas. Les équipes à l'origine de l'application estiment par ailleurs que sa suppression des stores de Google et Apple n'est que temporaire. Elle serait seulement due à "".Les créateurs de ToTok assurent enfin travailler avec Apple et Google pour republier dans les meilleurs délais leur application sur leurs plateformes de téléchargements respectives.