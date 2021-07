Google bannit les apps promouvant des relations sexuelles tarifées, SugarDaddy en première ligne

Google fait ici référence au terme anglais « sugar daddy », littéralement « papa gâteau », qui désigne une relation dans laquelle un homme, le plus souvent riche, offre de l’argent ou des biens à une personne plus jeune que lui en échange de relations sexuelles. En effet, de très nombreuses applications de rencontre spécialisées dans ces pratiques sont disponibles sur le Play Store, et elles n’y vont pas par quatre chemins.