Entre juillet et septembre 2024, Lookout comptabilise 13,6 millions de site frauduleux bloqués - contre 17,8 millions au trimestre précédent - et 783 000 tentatives de phishing déjouées - contre 670 000 entre avril et juin.

Lookout explique qu'une flotte d'iPhone est beaucoup plus simple à gérer pour une entreprise face à la multitude des smartphones Android. C'est sans doute la raison pour laquelle deux tiers des clients de la société sont sur iOS. Il faut dire que la firme de Cupertino insiste particulièrement sur la sécurité de ses appareils.

Bien que la Playstore d'Android accueille régulièrement des applications vérolées, les hackers, eux, semblent toutefois s'intéresser davantage aux détenteurs d'iPhone, du moins en ce qui concerne le phishing. Alors que 19% de ces derniers ont été exposés à au moins une tentative de phishing au troisième trimestre, ce chiffre tombe à 10,9% pour les utilisateurs d'un smartphone Android.