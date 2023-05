Et si la 3D X-DRAM révolutionnait vraiment la mémoire vive ?

« La première DRAM 3D de type NAND au monde vise à réduire le goulot d'étranglement que représente la capacité de la DRAM et à remplacer l'ensemble du marché de la DRAM 2D ; facilite la fabrication et la mise à l'échelle de la mémoire avec des densités et des capacités plus élevées. »

Pour y parvenir, NEO Semiconductor s'est nettement rapproché de ce qui se fait actuellement sur la NAND 3D utilisée dans les SSD notamment.