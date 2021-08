Samsung annonce avoir développé son premier module DDR5 de 512 GB

Notons que cet impressionnant module DDR5-7200 de 512 Go n'est pas de ceux que vous pourrez acheter pour votre future tour. Samsung le réserve aux marchés des serveurs et data centers.

Nous autres, humbles mortels, devrons vraisemblablement nous contenter de modules plus « modestes » de 64 Go. Une capacité déjà conséquente pour le grand public. D'autant que les processeurs AMD et Intel de prochaine génération permettront d'exploiter une grande quantité de RAM. En choisissant bien sa carte mère , il devrait ainsi être possible d'utiliser jusqu'à 256 Go de RAM en DDR5. Une capacité jusque là réservée aux serveurs.

Cela dit, ça ne serait pas pour tout de suite : Samsung explique que son module DDR5-7200 entrera en production en fin d'année 2021, mais que le marché grand public ne passera massivement à la DDR5 qu'à l'horizon 2023-2024. Un créneau avec lequel Intel pourrait ne pas être d'accord : ses nouvelles puces Alder Lake-S, présentées la semaine dernière, seront capables de prendre en charge la DDR5 dès leur lancement cet automne.