Le saviez-vous ? Vous pouvez toujours installer Windows 10 ou 11 en mettant à jour un Windows 7 ou 8.1

En 2015, la firme de Redmond proposait à ses clients une toute nouvelle itération de son célèbre système d'exploitation, le très apprécié Windows 10. À cette occasion, le constructeur proposait alors aux utilisateurs et aux utilisatrices de Windows 7 et Windows 8.1 de basculer gratuitement vers la version la plus récente de l'OS. Si cela fait environ trois ans que Windows 7 n'est officiellement plus pris en charge par Microsoft, sachez cependant que la transition demeure bel et bien toujours active.