Visuellement, il s’agit d’une refonte de la section « Pour les développeurs », plus claire, plus lisible, et enrichie de fonctions héritées de l’ex-app Dev Home, désormais abandonnée. On y retrouve des réglages classiques pour le débogage ou l’exécution en sideload, mais aussi des options plus grand public : activation ou désactivation du bureau à distance, ajustements liés aux espaces de travail virtuels, affinage de certains comportements de l’Explorateur de fichiers, ou encore la possibilité d’activer l’option « Terminer la tâche » directement depuis le clic droit sur une app dans la barre des tâches.