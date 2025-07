Car Vista reste l’un des épisodes les plus contestés de l’histoire de Windows – et sans doute aussi l’un des plus traumatisants pour Redmond, tant la rupture avec les attentes du public et des constructeurs avait été brutale. Malgré une interface ambitieuse (Aero), une architecture plus moderne, et plusieurs fonctions de sécurité qui ont posé les bases de Windows 7, l’OS traîne encore aujourd’hui la réputation d’un faux départ mal digéré. Un peu comme Windows ME, Windows 8… et peut-être aussi, à en juger les réactions épidermiques de certains et certaines, Windows 11.