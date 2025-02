JohanPirlouit

Squeak: Squeak: Personnellement je trouve que le rôle de Windows XP est moindre dans ce scénario puisqu’il ne fait qu’exécuter VirtualBox. C’est VirtualBox qui se charge d’émuler une machine sur laquelle tournera un Windows 11, certes un peu bidouillé pour outrepasser des restrictions matérielles. Le but d’une machine virtuelle est justement de pouvoir disposer d’un environnement sur n’importe quel système hôte.

DonutTrompe: DonutTrompe: Je vois pas l’exploit… Il y a plein d astuces pour secure boute et tépéèm gen two…

Je plussoie…

D’autant plus que la machine a un XP en version 64 bits (voir la capture d’écran de “l’exploit”), donc un CPU 64 bits…

Quant à avoir un Windows 11 fonctionnel sans Secure Boot et TPM 2.0, c’est effectivement tout sauf compliqué. Oh wait, mais il y a l’édition Entreprise IoT LTSC 2024 (24H2) qui fait ça nativement ! (Et on peut rajouter le Store, il y a un script pour ça… Par contre, bon courage pour une licence officielle)

Bref, oui c’est incongru mais ce n’est pas difficile.

Squeak: Squeak: Sinon pour le thème Windows XP (Zune si je me souviens bien), j’avais adoré cette interface à ce moment là et ça ne me dérangerait pas de le retrouver sous Windows 11.

Oui c’était bien le package “Royale Remixed Theme” (avec le patch “UxThemes” pour XP), qui proposait deux teintes : bleu nuit (Zune, ici à l’image) et noir. Bien mieux que le bleu “Toys’r’us”…