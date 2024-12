Vous voici donc prévenu, et l’on sait que les plus bidouilleurs et bidouilleuses d’entre vous iront sûrement abuser de leur interface en lignes de commande pour se frotter à l’expérience. Car oui, on vous l’accorde, l’intérêt principal du projet ne réside pas tant dans la perspective de monter un mini-PC sur smartphone que dans celle de repousser les limites de ce qu’il est techniquement possible de faire. Et ça, c’est diablement excitant.