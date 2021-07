Windows 11 à la place d'Android ? Ça ne fonctionne pas (encore) sur tous les smartphones

C'est bien là un enjeu, et non des moindres, de cette course de vitesse engagée par de nombreux développeurs afin que des smartphones Android puissent prendre en charge et, surtout, exécuter correctement Windows 11. Microsoft n'a pas du tout planché sur la transposition de son dernier système d'exploitation sur des smartphones, et aucune annonce de ce type n'a, à ce jour, été formulée.

Il faudra donc se montrer patient pour les plus ardents supporters de la firme de Redmond qui voudraient bénéficier d'une version officielle de Windows 11 pour leur téléphone mobile. Il faudra sinon se laisser tenter à installer l'une des versions proposées par les développeurs, bien que la prise en charge efficace de Windows 11 sur votre smartphone soit encore soumise à caution.