Windows 10X : des développeurs font tourner l'OS sur MacBook Air M1, Lumia et Surface Go

Reste qu'animer Windows 10X sur un Lumia 950 XL n'a pas nécessairement été une mince affaire. Sur ce smartphone lancé en 2015, l'OS est fonctionnel, mais plusieurs limitations sont d'actualité. Même chose sur la Surface Laptop Go. On apprend par exemple que Windows 10X y rencontre des problème avec le Wi-Fi, l'écran tactile et certains drivers, ce qui paraît logique pour un OS non finalisé ayant été installé sur des appareils non conçus pour l'accueillir.

L'installation de Windows 10X sur ces différents terminaux requiert par ailleurs une bonne connaissance des outils à lignes de commandes comme Cmd ou encore PowerShell, précise Windows Latest.