Annulé en 2018 par Microsoft, Windows Core aurait fuité en ligne

Si l'on a entendu souvent parler de cet OS il y a quelques années, Microsoft a mis un coup d'arrêt à son développement en 2018 pour se concentrer sur Windows 10X qui devrait arriver arriver au printemps 2021 et équiper entre autres la Surface Neo, une tablette à deux écrans présentée en 2019.

Windows Core avait pour but de se débarrasser d'une grande partie du code et des fonctionnalités historiques du système d'exploitation, qui pouvait poser des problèmes de compatibilité avec certains composants et périphériques. Il devait également apporter des améliorations de performances et une meilleure gestion de l'énergie.

L'éditeur américain travaillait apparemment sur deux projets en parallèle baptisés Andromeda pour les smartphones, tablettes et appareils mobiles, et Polaris qui se destinait lui aux ordinateurs de bureau et aux PC portables.