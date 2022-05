Windows 11 s'invite officieucement sur le Surface Duo, le smartphone Android de Microsoft

Les deux écrans du Surface Duo sont également bien supportés par Windows 11, ce qui permet d'utiliser l'appareil en multitâche. On ignore toutefois à ce stade si les appareils photo de l'engin peuvent être utilisés avec Windows via l'application caméra.

Notons par ailleurs que les commandes tactiles ne sont pas prises en charge, ce qui implique de contrôler l'appareil avec une souris connectée en Bluetooth. De quoi réduire, pour l'instant au moins, l'intérêt d'une telle installation.

Si vous avez un Surface Duo de première génération (128 ou 256 Go, débloqué tout opérateur et animé par Android 10 ou 11) sous la main, vous pouvez quoi qu'il en soit installer Windows 11 pour essayer par vos propres moyens. Les indications pour le faire et les fichiers nécessaires sont disponibles sur GitHub à cette adresse.