Microsoft : disponible cette semaine, le Surface Duo n'aurait pas Android 11 avant cet été

Et puisque l'on parle de tarif, de bien mauvaises nouvelles nous sont arrivées récemment. Microsoft a annoncé la disponibilité du Surface Duo dans plusieurs pays européens à partir du 18 février. En France, il sera commercialisé, en exclusivité chez Fnac Darty et sur le Microsoft Store, au prix de 1 549 euros (128 Go) ou 1 649 euros (256 Go). Dans le même temps, le Surface Duo voit son prix baisser de 1 400 à 950 dollars aux États-Unis.

Pour rappel, le Surface Duo est une alternative aux smartphones à écran pliable et repose sur une charnière mécanique pour se plier et déplier. Les deux écrans OLED de 5,6 pouces peuvent former une dalle format tablette de 8,1 pouces.