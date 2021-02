Le Surface Duo arrive en France la semaine prochaine, petits rappels sur le smartphone à double écran de Microsoft

Menée en juillet 2020 par l’Institut National de la Consommation (INC), une étude indique que plus de 90 % des internautes sondés ont déjà été victimes au moins une fois d’un acte de cybermalveillance. Et la pandémie de la Covid-19 n’a pas calmé les ardeurs des pirates. Au contraire ! Ils profitent encore plus de la situation et de nos angoisses pour augmenter le nombre de victimes. Différentes solutions (dont un VPN) et réflexes permettent de limiter les risques.