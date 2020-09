Le Surface Duo de Microsoft se lance aux Etats-Unis, à partir de 1 399$

Comme prévu, Microsoft commercialise dès maintenant sa toute nouvelle création, sous Android. Le surface Duo est un smartphone pliant, affiché au prix de 1 399 dollars pour la version 128 Go et 1 499 dollars pour la déclinaison 256 Go.

À noter que le stylet Surface Slim Pen est vendu séparément, à un peu plus de 100 dollars. On peut également s'offrir un abonnement Microsoft 365 Family (avec 50 % de remise), un bumper (40 dollars) ou encore une protection d'écran (60 dollars), histoire de faire gonfler la note à un peu plus de 1 650 dollars.