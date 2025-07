Francis7

En fait, pendant tout le 20ème siècle on a joué sans le savoir ou en connaissance de cause avec des substances radioactives. Ex le sous-marin nucléaire soviétique K-19, les sites d’Hiroshima et Nagasaki qui ont été rebâtis après la guerre et plus récemment l’accident de Fukushima. Sans compter tous les produits transformés que l’on manipule tous les jours et s’avèrent dangereux y compris dans le secteur de l’alimentaire sans que cela soit forcément radioactif. Ce sont des dizaines d’années après que l’on fait des enquêtes.