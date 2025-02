Les piles boutons au lithium sont des composants essentiels de nos appareils connectés, et elles restent omniprésentes dans notre quotidien. Des télécommandes aux montres connectées, en passant par les calculatrices et les appareils auditifs, ces petites piles rondes, dont le diamètre est plus grand que la hauteur, alimentent effectivement de très nombreux dispositifs.