L'AirTag, trop facile à ouvrir, doit être gardé hors de portée des enfants, selon le régulateur australien

En effet, l'AirTag est animé par une petite pile CR2032, qu'il est possible de retirer via un mécanisme de type « pousser et tourner », et dont l'ingestion peut être fatale. En Australie, le sujet est pris très au sérieux, puisque ce sont une vingtaine d'enfants qui sont amenés chaque semaine aux urgences, pour avoir avalé une pile bouton. Trois enfants en sont décédés ces huit dernières années….