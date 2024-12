On vous en parlait déjà sur Clubic à la mi-décembre. Leboncoin enrichit son offre en intégrant l’intelligence artificielle pour simplifier la vie de ses utilisateurs. Comme l'explique son dirigeant, Antoine Jouteau, « la période des fêtes est cruciale pour les e-commerçants, et d’autant plus pour Leboncoin quand on voit l’ampleur que prend la seconde main pour les achats de Noël ». C'est pour faire face à cet afflux de traffic et aux attentes des utilisateurs toujours plus pressés que la plateforme s'est offert les services de l'IA.

Parmi les nouveautés, les utilisateurs peuvent désormais télécharger une photo dans l’application pour trouver des annonces similaires. Ce système s’appuie sur la reconnaissance visuelle pour identifier les objets, super pratique pour les catégories populaires comme les vêtements, les jouets ou les appareils ménagers.

Pour la création d’annonces, il suffit de soumettre une photo et un titre : le système génère automatiquement un descriptif détaillé, propose des prix pertinents en fonction des tendances du marché et recommande les options de livraison adaptées. Cette fonction, déjà disponible dans certaines catégories, sera élargie en 2025 à tous les produits.

Leboncoin personnalise également l’expérience utilisateur en adaptant les pages d’accueil. Chaque utilisateur dispose dorénavant d’une interface unique, avec des suggestions d’annonces basées sur sa navigation ou sa liste de favoris. Tout pour améliorer l'efficacité des recherches, en particulier en ce moment, pour les fêtes, période tendue durant laquelle tout le monde se presse pour revendre ou acheter en urgence. Car oui, les utilisateurs sont de plus en plus pressés. Et ça n'est pas le dirigeant de Leboncoin qui dira le contraire.