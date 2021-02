Le Bitcoin dépasse les 50 000 dollars : vers une course énergétique sans fin ?

Des chercheurs de l'université de Cambridge (Royaume-Uni) se sont penchés sur ce sujet. Ils ont établi un modèle permettant d'estimer la consommation d'électricité totale induite par le Bitcoin. D'après leurs résultats, la cryptomonnaie nécessiterait chaque année plus de 121 TWh (térawatts-heures). À titre de comparaison, cela représente plus que la consommation annuelle de pays tels que les Pays-Bas ou l'Argentine, qui possèdent respectivement plus de 17 et 45 millions d'habitants.

Dans le même ordre d'idées, d'après le site Digiconomist (pourtant plus prudent dans ses estimations), une seule transaction Bitcoin posséderait une empreinte carbone équivalente à plus 670 000 transactions Visa et à plus de 50 000 heures de vidéos regardées sur YouTube.

Or, plus le cours de la cryptomonnaie est élevé, plus nombreux sont les mineurs à vouloir gagner ainsi de l'argent, et plus ils sont tentés d'investir dans des machines puissantes. Et plus la consommation d'énergie augmente, inexorablement. Michel Rauchs, l'un des auteurs de l'étude, ne cache ainsi pas son pessimisme : « C'est vraiment la conception du Bitcoin qui implique une telle consommation d'électricité. Ce n'est pas quelque chose qui va changer à l'avenir, à moins que le prix du Bitcoin ne baisse radicalement ». Ou à moins de s'inspirer du fonctionnement d'autres cryptomonnaies, moins gourmandes en énergie ?