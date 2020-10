76 % des mineurs ont recours aux énergies renouvelables

Toutes les transactions inscrites sur la blockchain Bitcoin ou Ethereum figurent dans des blocs de leur blockchain respective. Le rôle des mineurs vise à valider ces transactions en résolvant des équations mathématiques, ce que l'on appelle la Preuve de Travail.

Aux prémices des crypto-monnaies, un simple microprocesseur suffisait pour résoudre ces équations, mais avec le temps, de plus en plus de gens se sont intéressés au minage. Et pour cause, pour chaque bloc validé une récompense est allouée aux mineurs.

Sauf que dans le code source, plus il y a de mineurs, plus la difficulté augmente. D’un simple CPU, les mineurs sont passés au GPU pour avoir plus de puissance de calcul, puis à des puces dédiées (appelée ASIC).

Ces puces ont donné naissance à des machines toujours plus performantes mais aussi énergivores. Et dès que l'électricité a commencé à coûter plus cher que les gains de minage, les mineurs ont cherché de l’électricité moins onéreuse, pour continuer d’être rentable.