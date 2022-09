Malgré les polémiques, le Bitcoin a toutes les peines du monde à passer à l'énergie verte

Une récente étude publiée par l'université de Cambridge a pointé l'impact environnemental du Bitcoin, et surtout, le manque de progrès en la matière. Ses auteurs ont montré qu'entre 2021 et 2022, la part des énergies vertes dans la consommation mondiale du Bitcoin n'avait que très peu progressé. En effet, en janvier de cette année, 62 % de l'électricité consommée par la crypto-monnaie était d'origine fossile, contre 65 % (dont 37 % de charbon) un an plus tôt. Une proportion qui reste donc tout sauf négligeable, surtout au regard de la consommation totale d'électricité engendrée par le Bitcoin.