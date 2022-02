Un nouveau rapport nuance l'impact réel du minage de Bitcoin sur la consommation d'énergie

De toute évidence, l’empreinte énergétique du Bitcoin n'a fait qu’augmenter ces deux dernières années, car le mining a émis 36 Mt (MégaTonnes) de CO 2 en 2020 et 41 Mt en 2021. À l’heure actuelle, les chiffres les plus élevés d’émissions carbone se trouvent dans le Montana, le Kazakhstan, le Kentucky et la province d'Alberta au Canada. Malgré le fait qu'elles concentrent 43 % des émissions globales, ces régions ne produisent que 26 % du hashrate. Le rapport indique cependant que les chiffres des dernières années incluaient la Chine et que l'émission totale de CO 2 va se réduire dans les prochaines années. Et pour cause : en 2040, 99 % des bitcoins auront été minés, et seules les transactions sur la blockchain seront source de consommation d’énergie.