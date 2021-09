L'impact écologique de l'exploitation du Bitcoin à nouveau pointé du doigt

Les crypto-monnaies poursuivent leur essor, et le Bitcoin est loin d'être en reste. Il faut dire que l'appât du gain en attire plus d'un. Le BTC a vu sa valeur être multipliée par cent en l'espace de cinq ans, passant de 500 dollars pièce en 2016 à 50 000 USD en avril dernier. Le problème, c'est que pour avoir du bitcoin, soit il faut l'acheter, soit il faut le miner. Et c'est ce processus qui est toujours décrié.

Le minage nécessite des machines tournant en continu, autant d'énergie employée qui n'est pas nécessairement produite de manière durable. La Chine, qui vient de fortement sévir à l'égard de la crypto-monnaie en la bannissant de ses terres, constituait jusqu'à peu l'un des hauts lieux du minage mondial. Avec près de 80 % de la production de bitcoins, l'empire du Milieu se plaçait au premier plan de la problématique énergétique autour du BTC.

Majoritairement produite avec du charbon, l'électricité chinoise est (encore) loin de la neutralité carbone, même si Pékin prend des mesures drastiques pour atteindre un tel objectif à l'horizon 2060. Ainsi, le minage de bitcoins a considérablement alourdi son impact, alors que produire de nouvelles pièces demande toujours plus de calculs complexes à résoudre, le nombre de bitcoins étant fini (21 millions d'unités maximum). Alors qu'un simple ordinateur suffisait à miner en 2011, il faut, dix ans plus tard, environ 13 années d'une consommation domestique moyenne d'électrique pour en obtenir un seul, selon Business Insider.