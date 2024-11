max6

"On retiendra néanmoins que sa simple existence remet en question la fiabilité des protections UEFI, pourtant considérées comme une barrière efficace contre ce type de menace. "

Quelle belle phrase surtout précédé de celle-ci :

« BootKitty utilise un certificat auto-signé par l’attaquant, et ne peut donc pas fonctionner si le démarrage sécurisé UEFI est activé. »

La seule « fiabilité » pour l’instant remise en question n’est ni celle de l’UEFI ni celle de Linux (et encore pas toutes les distributions et pas tous les Grub) mais bien une fois de plus celle située entre la chaise et le clavier.

Le démarrage sécurisé de l’UEFI est actuellement activé sur toutes les cartes mères par défaut il faut donc que la « chose » situé entre la chaise et le clavier l’ai sciemment désactivé.