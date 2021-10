FontOnLake : un virus discret et sophistiqué attaque les systèmes sous Linux

Son installation se fait grâce à des versions modifiées et trojanisées de commandes Linux populaires, normalement présentes dans le package coreutils ou souvent installées par défaut sur certains systèmes, mais la manière dont elles sont distribuées aux victimes n'est pas encore claire. Parmi ces commandes, on retrouve cat, kill, sftp et sshd, souvent lancées au démarrage du système et qui permettent au malware d'être persistant. Elles lui servent également pour installer des backdoors personnalisées et des rootkits.