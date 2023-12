LogoFAIL : cette nouvelle cyberattaque quasi indétectable cible les PC lors de leur démarrage

Après Heartbleed et Log4Shell, vous reprendrez bien un peu de panique cyber, non ? LogoFAIL, une faille découverte par la société Binarly et dont le fonctionnement a été détaillé lors de la conférence Black Hat Europe, peut infecter votre machine avec un très haut degré de privilège, se lancer dès le démarrage de votre PC et résister à une réinstallation du système d’exploitation. De quoi faire de gros dégâts en somme.