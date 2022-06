La faille 0-day Follina affectant Windows reste encore non patchée

Malgré l'enthousiasme des pirates et l'inquiétude des chercheurs en sécurité, Microsoft semble pour sa part un peu trop flegmatique. La semaine dernière, la firme a tout de même reconnu l'existence la faille Follina, en lui attribuant le numéro de suivi CVE-2022-30190 et une estimation de 7,8 sur 10 sur son échelle de gravité. La firme n'a toutefois pas partagé de correctif, se contentant à ce stade de fournir des instructions permettant de désactiver le MSDT (Microsoft Support Diagnostic Tool) : un outil qu'elle estime être à l'origine de la faille.

« Les petites équipes de chercheurs en sécurité considèrent en grande partie l'approche nonchalante de Microsoft comme le signe qu'il s'agit d'une "vulnérabilité de plus", ce qui n'est certainement pas le cas », estime pour sa part Jake Williams, Directeur des recherches en cybermenaces chez Scythe. « La raison pour laquelle Microsoft continue de minimiser cette vulnérabilité, qui est activement exploitée, n'est pas claire. Cela n'aide certainement pas les équipes de sécurité », poursuit-il.

Dans l'immédiat, et en l'absence de mesures plus toniques de la part de Microsoft, les organisations, gouvernements et entreprises cibles doivent compter seulement sur eux-mêmes, leur vigilance et sur leurs propres protocoles de sécurité.