Le premier malware exploitant l'UEFI découvert (et il est russe)

L'UEFI, un sytème faillible depuis de nombreuses années

Un malware en gestation depuis 2014

Les chercheurs d'ESET, un concepteur d'ont publié un article détaillant la découverte d'und'un nouveau genre, prenant pour cible l'Le virus, appelé "Lojax", était caché dans un programme commercial, créait unedans leet pouvait résister et survivre à une attaque antivirus, ou encore à une réinstallation complète du système.Les ingénieurs d'ESET indiquent également que le malware a été créé et diffusé par un groupe de hackers russes, déjà à l'origine d'un piratage des conversations et documents du Parti Démocrate lors de la campagne présidentielle d'Hillary Clinton en 2016.Ce n'est pas la première fois que l'UEFI est pointé du doigt par de nombreux experts en sécurité. L'UEFI est un petit système d'exploitation qui fonctionne indépendamment de celui de l'ordinateur, qui est une porte ouverte pour quiconque souhaite y créer des portes dérobées ou des logiciels malveillants.Des documents confidentiels de la CIA, dévoilés par, montraient que l'agence de renseignements américaine avait développé un virus à destination des Macintosh d'Apple, utilisant l'UEFI pour prendre le contrôle de la machine. Il fallait toutefois accéder physiquement à la machine pour installer le malware, à la différence de "Lojax" qui peut à distance lire et écrire sur la mémoire de l'UEFI.Les chercheurs Dick Wilkins et Jim Mortensen, travaillant chez, une société spécialisée dans la conception de BIOS, expliquaient récemment que".Les recherches d'ESET démontrent que le malware "Lojax" est un projet datant de plus de 4 ans. Les premières traces d'un tel système de contrôle ont été découvertes sur des tentatives de piratages de machines situées dans les Balkans, comme en Europe centrale.Malgré les tentatives répétées d'accéder à la mémoire de l'UEFI, les systèmes de protection étaient désactivés par défaut sur les nombreuses implémentations réalisées par les constructeurs d'ordinateurs.