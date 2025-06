Le FBI recommande donc de surveiller attentivement le trafic réseau domestique, d’éviter l’installation d’applications depuis des stores alternatifs promettant du contenu gratuit, et d’isoler immédiatement tout appareil suspect du reste du réseau en restreignant son accès à Internet. Il invite également les utilisateurs et utilisatrices à évaluer régulièrement l’activité des objets connectés présents sur leur réseau, même les plus anodins, et à maintenir à jour tous les systèmes, logiciels et firmwares. En cas d’intrusion, les victimes sont invitées à effectuer un signalement sur le portail du FBI.