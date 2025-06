Depuis quelque temps déjà, les campagnes ClickFix poussent les internautes à coller une commande PowerShell copiée automatiquement depuis un site piégé, sous prétexte de corriger un bug ou de valider un CAPTCHA. Une ruse d’autant plus efficace et dangereuse qu’elle s’appuie sur des gestes familiers et donne l’impression de suivre une procédure de dépannage classique, exploitée aussi bien par des cybercriminels que par certains groupes étatiques. Mais une nouvelle variante, imaginée par le chercheur en cybersécurité mr.d0x, pousse le concept un cran plus loin. Baptisée FileFix, elle reprend le principe de ClickFix tout en le transposant dans un environnement plus rassurant : l’Explorateur de fichiers Windows.