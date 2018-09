Les malwares qui minent de la cryptomonnaie de plus en plus nombreux

Des logiciels qui minent de la cryptomonnaie sur votre dos

Les autres menaces relevées par McAfee

À intervalles réguliers, l'entreprise spécialisée dans la cybersécurité McAfee publie un rapport sur les différentes menaces qu'elle a observées sur Internet. Le dernier en date met en lumière le nouvel eldorado des logiciels malveillants, qui s'appuient sur l'essor des monnaies virtuelles telles que le Bitcoin.McAfee confirme une tendance déjà apparue il y a quelques mois : de plus en plus de malwares ont recours au minage de cryptomonnaies. L'entreprise a ainsi noté une augmentation de 85 % de ce type de logiciels malveillants sur le deuxième trimestre 2018, pour un total de 2,5 millions d'échantillons recensés ! Et plus étonnant : le rapport explique que certains de ces programmes proviennent d'anciens malwares, comme des ransomwares, recyclés pour s'attaquer aux monnaies virtuelles.Ils ont alors recours à ce qu'on appelle le cryptojacking : une méthode qui consiste à utiliser les ressources de votre ordinateur pour miner de la cryptomonnaie, à leur profit ou celui d'un acheteur. De cette façon, en contaminant de nombreuses machines, les gains deviennent rapidement très conséquents.Un autre type de malware a connu une forte croissance sur le deuxième trimestre 2018. Il s'agit des programmes exploitant les vulnérabilités des logiciels, avec une augmentation de 151 %.McAfee souligne également la progression des ransomwares et des logiciels malveillants sur mobile. Enfin, l'entreprise met en avant les risques de sécurité associés aux assistants virtuels et aux objets connectés, qui vont certainement se multiplier dans un futur proche.Autant de menaces qui doivent inciter à rester sur ses gardes.